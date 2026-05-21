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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Brilla il FTSE Mid Cap, che chiude la seduta con un aumento dell'1,63%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 61.279. Rischio di eventuale correzione fino al target 60.302. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 62.255.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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