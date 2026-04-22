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BCE, Lane: difficile capire se guerra sarà fase temporanea o shock più profondo

Finanza
BCE, Lane: difficile capire se guerra sarà fase temporanea o shock più profondo
(Teleborsa) - "Finché non sapremo con maggiore certezza quanto durerà questa guerra, è davvero difficile stabilire se si tratterà di una fase temporanea o di uno shock ben più grave per l'economia europea". Lo ha detto il capo economista della Banca centrale europea (BCE), Philip Lane, a un convegno a Francoforte.

Il conflitto rappresenta uno "shock significativo, ma nell'ultimo mese non ho riscontrato nulla che possa ribaltare le informazioni emerse durante la nostra riunione di marzo, confrontando lo scenario di base con i nostri scenari avversi", ha aggiunto.
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