BCE, Lane: difficile capire se guerra sarà fase temporanea o shock più profondo

(Teleborsa) - "Finché non sapremo con maggiore certezza quanto durerà questa guerra, è davvero difficile stabilire se si tratterà di una fase temporanea o di uno shock ben più grave per l'economia europea". Lo ha detto il capo economista della Banca centrale europea (BCE), Philip Lane, a un convegno a Francoforte.



Il conflitto rappresenta uno "shock significativo, ma nell'ultimo mese non ho riscontrato nulla che possa ribaltare le informazioni emerse durante la nostra riunione di marzo, confrontando lo scenario di base con i nostri scenari avversi", ha aggiunto.

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