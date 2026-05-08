Intesa Sanpaolo, Messina: "Nessuna minaccia su asset quality. Attesi effetti positivi da eventuali rialzi dei tassi BCE"

(Teleborsa) - Nel corso della conference call con gli analisti sui risultati del primo trimestre 2026
, il CEO di Intesa Sanpaolo
, Carlo Messina ha commentato il contesto macroeconomico e gli impatti attesi sulle prospettive del gruppo bancario.
Sul fronte geopolitico, Messina ha evidenziato come, anche considerando le possibili ricadute del conflitto in Iran sulla crescita economica, non emergano criticità per il sistema italiano e per la banca. "Non vediamo alcun tipo di minaccia significativa sull’asset quality del nostro gruppo. Siamo più che preparati a qualunque tipo di scenario negativo, ma non è qualcosa che al momento stiamo vedendo", ha dichiarato il top manager.
Parallelamente, il CEO ha espresso una view sul contesto dei tassi di interesse
, affermando di attendersi possibili rialzi da parte della BCE. "Sono abbastanza sicuro che la BCE dovrà andare ad aumentare i tassi d’interesse e questo per noi sarebbe positivo sui conti", ha spiegato Messina, sottolineando come un simile scenario possa sostenere il margine d’interesse della banca.
Nel corso della call, il CFO, Luca Bocca
ha indicato che la sensibilità di Intesa Sanpaolo ai tassi è pari a circa 300 milioni di euro di impatto positivo sugli interessi netti per ogni variazione di 50 punti base dei tassi.