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Londra: scambi al rialzo per ICG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per ICG
Apprezzabile rialzo per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, in guadagno del 3,22% sui valori precedenti.
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