Milano 15:29
51.993 -0,88%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 15:29
10.552 -1,07%
Francoforte 15:29
24.992 -1,86%

Londra: scambi al rialzo per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per BP
Rialzo marcato per il gruppo petrolifero inglese, che tratta in utile del 3,39% sui valori precedenti.
Condividi
```