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Londra: scambi al rialzo per Diageo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Diageo
Balza in avanti l'azienda di bevande alcoliche, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,44%.
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