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Madrid: andamento rialzista per Naturgy

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento rialzista per Naturgy
Bene il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, con un rialzo del 2,71%.
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