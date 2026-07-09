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Italgas rafforza la partnership con Naturgy su reti gas, innovazione e transizione energetica

Finanza
Italgas rafforza la partnership con Naturgy su reti gas, innovazione e transizione energetica
(Teleborsa) - Italgas ha sottoscritto con Nedgia (Gruppo Naturgy), principale società di distribuzione del gas naturale in Spagna, un memorandum of understanding volto a rafforzare la collaborazione nelle aree strategiche per l’evoluzione delle infrastrutture energetiche.

Attraverso questa intesa, le due aziende - si legge in una nota - intendono sviluppare la partnership lungo quattro ambiti prioritari: l’evoluzione del quadro regolatorio e dei mercati dei gas rinnovabili; l’innovazione tecnologica e digitale, inclusa l’intelligenza artificiale applicata alla gestione delle reti; la sostenibilità e il rafforzamento dei sistemi di misurazione e gestione delle emissioni; e l’evoluzione dei modelli di procurement sostenibile lungo la catena del valore.
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