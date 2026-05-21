New York: in forte denaro Ralph Lauren

(Teleborsa) - Brilla la maison statunitense , che passa di mano con un aumento del 9,28%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Ralph Lauren mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,5%, rispetto a -0,31% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di medio periodo di Ralph Lauren ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 366,2 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 377,4, mentre il primo supporto è stimato a 355,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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