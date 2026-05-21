New York: seduta difficile per Workday

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,27%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Workday rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Workday è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 122,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 119,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 126.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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