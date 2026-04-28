New York: brillante l'andamento di Workday

(Teleborsa) - Bene il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , con un rialzo del 2,68%.



Lo scenario su base settimanale di Workday rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Workday evidenzia un declino dei corsi verso area 119,4 USD con prima area di resistenza vista a 123. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 117,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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