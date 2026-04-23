Milano 17:35
47.907 +0,26%
Nasdaq 18:24
26.934 -0,01%
Dow Jones 18:24
49.405 -0,17%
Londra 17:35
10.457 -0,19%
Francoforte 17:35
24.155 -0,16%

Workday in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Workday in discesa a New York
In forte ribasso il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che mostra un -9,64%.
Condividi
```