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Giovedì 23 Aprile 2026, ore 18.40
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Workday in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
23 aprile 2026 - 18.00
In forte ribasso il
fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta
, che mostra un -9,64%.
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