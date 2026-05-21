Saipem, MoU con Petrobras per le attività di decommissioning in Brasile

(Teleborsa) - Saipem e Petrobras hanno firmato un Memorandum of Understanding per avviare un confronto tecnico finalizzato alla valutazione e al possibile sviluppo di soluzioni integrate per le attività di decommissioning in Brasile, con riferimento a campi oil & gas, sistemi subsea e infrastrutture associate.



Il MoU riguarda, in particolare, le attività di plug and abandonment – relative alla chiusura permanente e sicura dei pozzi oil & gas – e il decommissioning subsea, e definisce un quadro di collaborazione tecnica e operativa tra le due società. L’obiettivo è contribuire a migliorare l’efficienza, la sostenibilità e il livello di innovazione delle attività di fine vita delle infrastrutture.



Nel contesto dell’accordo, Saipem e Petrobras collaboreranno nella valutazione di potenziali partnership con società e istituzioni specializzate nelle attività di decommissioning, nonché nello sviluppo e nell’implementazione di nuove tecnologie, metodologie e soluzioni integrate per questa specifica tipologia di attività.



La cooperazione riguarderà inoltre la valutazione di alternative logistiche e operative, quali l’impiego di unità di perforazione e navi, nonché il miglioramento delle pratiche esistenti per affrontare le principali sfide tecniche e operative connesse alle attività di decommissioning.



L’accordo, della durata di un anno, riflette l’impegno condiviso di Petrobras e Saipem verso l’innovazione, nel rispetto della compliance normativa, di una condotta etica e dello sviluppo sostenibile del settore oil & gas in Brasile. Il MoU non comporta impegni vincolanti: pertanto, eventuali sviluppi futuri saranno regolati da separati accordi tra le parti.

Condividi

```