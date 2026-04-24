Piazza Affari: andamento rialzista per Saipem
(Teleborsa) - Scambia in profit la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che lievita dell'1,87%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saipem più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della società ingegneristica italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,347 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,243. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,451.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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