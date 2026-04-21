Saipem, contratto offshore da ExxonMobil Guyana

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata una nuova Limited Notice to Proceed (LNTP), del valore di circa 150 milioni di dollari, da ExxonMobil Guyana Limited per le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) del sistema subsea di strutture, ombelicali, riser e flowline (SURF) per il progetto Longtail, situato nel Blocco Stabroek al largo della Guyana, a una profondità di circa 1.750 metri.



La LNTP consente a Saipem di avviare le attività preliminari di ingegneria di dettaglio e di approvvigionamento. L’esecuzione del perimetro principale delle attività EPCI (comprensivo delle attività di costruzione e installazione) è subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative e regolatorie, nonché alla Final Investment Decision (FID) da parte di ExxonMobil Guyana Limited e dei suoi co-venturer nel Blocco Stabroek.



Una volta approvato, spiega una nota, il contratto completo avrà una durata prevista di circa quattro anni e un valore complessivo stimato compreso tra 750 milioni e 1,5 miliardi di dollari.







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