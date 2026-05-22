Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,6264. Primo supporto visto a 0,6238. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,6226.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)