Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio
Composto rialzo per l'indice svizzero, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,35%.
Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13.521,8. Rischio di eventuale correzione fino al target 13.295,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13.748,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)