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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio

Controllato progresso per l'indice svizzero, che chiude in salita dello 0,28%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.612,3 e primo supporto individuato a 13.488,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.736,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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