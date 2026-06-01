Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio
Controllato progresso per l'indice svizzero, che chiude in salita dello 0,28%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.612,3 e primo supporto individuato a 13.488,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.736,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)