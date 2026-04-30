Milano 29-apr
47.796 0,00%
Nasdaq 29-apr
27.187 +0,58%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 29-apr
10.213 0,00%
Francoforte 29-apr
23.955 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,23%

Hang Seng a 25.789,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,23%
Indice Hang Seng -1,23% a quota 25.789,59 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```