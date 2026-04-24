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Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,27%
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 4.093,25 punti
In breve
,
Finanza
24 aprile 2026 - 03.38
Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,27%, che esordisce a 4.093,25 punti.
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