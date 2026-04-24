Milano 23-apr
47.907 0,00%
Nasdaq 23-apr
26.783 -0,57%
Dow Jones 23-apr
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Londra 23-apr
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Francoforte 23-apr
24.155 0,00%

Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,27%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 4.093,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,27%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,27%, che esordisce a 4.093,25 punti.
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