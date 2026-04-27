Milano 12:13
47.762 +0,22%
Nasdaq 24-apr
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Dow Jones 24-apr
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Londra 12:13
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Francoforte 12:13
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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,28%

Il DAX inizia le contrattazioni a 24.196,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,28%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,28%, che esordisce a 24.196,43 punti.
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