Medio Oriente, Usa colpiscono petroliera iraniana nel Golfo di Oman

(Teleborsa) - Il Comando Centrale USA (CENTCOM) ha fatto sapere che un caccia americano
ha neutralizzato il timone di una petroliera iranian
a nel Golfo di Oman
, intercettata mentre tentava di violare il blocco navale americano
dei porti iraniani. L'episodio avviene mentre USA e Iran
sono ufficialmente in regime di cessate il fuoco e mentre i due paesi sembrano avvicinarsi
a un accordo iniziale
per porre fine al conflitto.
Secondo quanto riporta AP, l'attacco alla petroliera si inserisce nella strategia di pressione
di Trump su Teheran, che ha pubblicato sui social media che la guerra potrebbe concludersi presto e che i flussi di petrolio e gas interrotti dal conflitto potrebbero riprendere, condizionando però tutto all'accettazione iraniana di un accordo non meglio specificato. "Se non accettano, i bombardamenti
ricominceranno", ha scritto il presidente
.
Nel frattempo, Israele
ha colpito i sobborghi meridionali
di Beirut
per la prima volta dall'annuncio del cessate il fuoco con Hezbollah del 17 aprile, prendendo di mira un comandante della Radwan Force del gruppo. I precedenti attacchi su Beirut risalivano all'8 aprile, quando una serie di raid israeliani, inclusi nel centro della città, aveva causato oltre 350 vittime.