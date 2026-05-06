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Medio Oriente, Usa colpiscono petroliera iraniana nel Golfo di Oman

Intanto, Israele torna a colpire Beirut.

Economia
Medio Oriente, Usa colpiscono petroliera iraniana nel Golfo di Oman
(Teleborsa) - Il Comando Centrale USA (CENTCOM) ha fatto sapere che un caccia americano ha neutralizzato il timone di una petroliera iraniana nel Golfo di Oman, intercettata mentre tentava di violare il blocco navale americano dei porti iraniani. L'episodio avviene mentre USA e Iran sono ufficialmente in regime di cessate il fuoco e mentre i due paesi sembrano avvicinarsi a un accordo iniziale per porre fine al conflitto.

Secondo quanto riporta AP, l'attacco alla petroliera si inserisce nella strategia di pressione di Trump su Teheran, che ha pubblicato sui social media che la guerra potrebbe concludersi presto e che i flussi di petrolio e gas interrotti dal conflitto potrebbero riprendere, condizionando però tutto all'accettazione iraniana di un accordo non meglio specificato. "Se non accettano, i bombardamenti ricominceranno", ha scritto il presidente.

Nel frattempo, Israele ha colpito i sobborghi meridionali di Beirut per la prima volta dall'annuncio del cessate il fuoco con Hezbollah del 17 aprile, prendendo di mira un comandante della Radwan Force del gruppo. I precedenti attacchi su Beirut risalivano all'8 aprile, quando una serie di raid israeliani, inclusi nel centro della città, aveva causato oltre 350 vittime.
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