Medio Oriente, Usa e Iran vicine ad un intesa ma Trump minaccia: senza accordo nuovi bombardamenti

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti
e l'Iran
sembrano avvicinarsi a un accordo iniziale
per porre fine al conflitto, mentre Trump alza la pressione su Teheran con nuove minacce militari.
Il presidente ha scritto sui social media che la guerra
potrebbe concludersi presto e che i flussi di petrolio e gas interrotti dal conflitto potrebbero riprendere, ma ha condizionato tutto all'accettazione iraniana
di un'intesa di cui non ha rivelato i dettagli. "Se non accettano, i bombardamenti
ricominceranno, e saranno, purtroppo, a un livello e un'intensità molto più alti di prima", ha scritto Trump. Secondo Bloomberg, Teheran dovrebbe inviare una risposta tramite il Pakistan
nei prossimi due giorni.
Il mercato
scommette sembra comunque credere alla possibilità della fine del blocco navale e del ripristino delle forniture globali di petrolio. L'ottimismo per gli sforzi diplomatici
di Usa e Iran per mettere fine al conflitto ha fatto calare nettamente il prezzo del greggio, con il Brent
sceso intorno ai 102 dollari (dopo essere crollato fino ai 96,75 dollari). Il WTI
si aggira intorno ai 95 dollari dopo aver toccato gli 88,6 dollari.
Secondo quanto riportato da Axios, la Casa Bianca ritiene di essere vicina a un memorandum d'intesa
di una pagina che prevederebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio iranian
o, la revoca delle sanzioni USA
, il rilascio dei fondi iraniani congelati
e la riapertura dello Stretto di Hormuz
.
Trump ha intanto sospeso il tentativo americano di forzare un corridoio sicuro per le navi commerciali attraverso Hormuz, mentre la Cina
ha intensificato i propri sforzi mediatori. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi
ha incontrato mercoledì a Pechino il suo omologo iraniano Araghchi
, chiedendo un "cessate il fuoco completo e urgente" e dichiarando che la Cina è "profondamente turbata" dal conflitto.