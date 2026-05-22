‘Muro Bianco’ di Pietro Consagra arriva nella ‘Piazza’ del T1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino





(Teleborsa) - Dopo la ‘’ di Giò Pomodoro, è arrivata nella Piazza del Termina1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino ‘’ di. Si tratta di un’opera del 1975 realizzata in ferro dipinto di bianco, donata dall’artista alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea nel 1988.“Con questa opera prosegue un percorso che negli ultimi anni ha portato a Roma Fiumicino opere di grandi protagonisti dell’arte italiana, da Bernini a Giotto, da Giò Pomodoro a Jago, trasformando progressivamente l’aeroporto in uno spazio in cui il viaggio incontra la cultura in modo sempre più accessibile a tutti i passeggeri. - ha dichiarato, Presidente di Aeroporti di Roma - La collaborazione con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ci consente oggi di accogliere nel cuore del Terminal 1 un’opera che capace di restituire al passeggero un frammento dell’identità culturale italiana prima ancora dell’arrivo a destinazione. È questa l’idea di aeroporto che vogliamo continuare a costruire”.L’opera è stata collocata al centro di uno degli spazi più iconici e frequentati all’interno del Leonardo Da Vinci. La scultura di Consagra entra in dialogo con il flusso dei viaggiatori che ogni giorno transitano all’interno dell’aeroporto, trasformando così un luogo di passaggio in un punto di incontro tra mobilità intercontinentale e patrimonio culturale.“Per il secondo anno lapropone ai passeggeri un capolavoro monumentale della scultura italiana ‘Muro Bianco’ di Pietro Consagra, che con il profilo sinuoso e il sorprendente avvicendarsi di pieni e di vuoti entra in risonanza con il ritmo della grande hall e ne esalta la dinamicità”, ha commentato, Direttrice della Galleria.Composta da quattro elementi accostati, l’opera restituisce in forma monumentale la ricerca di Consagra sulla frontalità, sul rapporto tra superficie e spazio e sulla possibilità della scultura di abitare l’architettura urbana senza imporsi su di essa.Secondo, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, “questa iniziativa rappresenta un nuovo e importante passo avanti nella visione culturale di Aeroporti di Roma di trasformare le aree di transito in veri e propri presidi di bellezza. Portare i capolavori della nostra storia e dell'arte contemporanea, come l'opera di Consagra appartenente alla collezione della GNAMC, fuori dai luoghi espositivi tradizionali e proiettarli in un palcoscenico internazionale come il Leonardo da Vinci non solo arricchisce l'esperienza del viaggio, ma valorizza l'identità e il patrimonio della nostra Nazione agli occhi del mondo”.All’evento, che è stato aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Fiumicino, sono intervenuti il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata, la Direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea Renata Cristina Mazzantini e il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone. Tra i presenti anche il Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino Roberto Severini e l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone.Tra i protagonisti assoluti dell’arte del Novecento e fondatore nel 1947 del gruppo ‘Forma 1’, Pietro Consagra ha ridefinito il linguaggio scultoreo tradizionale attraverso opere bidimensionali pensate per essere attraversate dallo sguardo e dalla relazione con il pubblico. La presenza di ‘Muro Bianco’ a Roma Fiumicino inserisce così uno dei maestri dell’astrazione italiana in un contesto contemporaneo e internazionale, accessibile ogni giorno a migliaia di persone.