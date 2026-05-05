Aeroporto di Bologna, oltre un milione di passeggeri ad aprile (+2,5%)

Il miglior aprile nella storia del Marconi

(Teleborsa) - Ad aprile, malgrado le incertezze legate alla situazione geopolitica, i passeggeri dell' Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna hanno superato quota un milione – per l’esattezza 1.050.047 unità, con un incremento del 2,5% sullo stesso mese del 2025. È il miglior aprile nella storia dello scalo principale della Regione.



A crescere maggiormente sono stati i passeggeri su voli internazionali, a quota 800.988, in aumento del 2,6% sul 2025. In crescita anche i passeggeri su voli nazionali, 249.059, con un incremento del 2,1% sul 2025.



I movimenti aerei di aprile sono stati 7.415, in crescita dell’1,7% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.625 tonnellate, con un decremento di appena 1,7% sullo stesso mese del 2025.



Il 3 aprile (venerdì di Pasqua), con 39.105 passeggeri, è stato il giorno più trafficato del mese.



Le “top destination” del Marconi per aprile sono state Catania, Tirana e Barcellona, seguite da Palermo, Parigi CDG, Madrid, Brindisi, Bucarest, Cagliari ed Amsterdam.



Nei primi quattro mesi dell’anno i passeggeri complessivi sono stati 3.289.312, in aumento del 4,2%, ed i movimenti 23.678, in crescita del 2,9% sul periodo corrispondente del 2025. Le merci trasportate per via aerea sono state 13.802 tonnellate, in calo del 5,1%

sul 2025.

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