New York: acquisti a mani basse su Hewlett Packard Enterprise
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che mostra una salita bruciante del 10,51% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hewlett Packard Enterprise rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Hewlett Packard Enterprise è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 38,69 USD, mentre il primo supporto è stimato a 35,45. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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