New York: amplia il rialzo Workday

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che scambia in rialzo del 6,50%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Workday rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Workday si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 127,4 USD. Prima resistenza a 132,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 125,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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