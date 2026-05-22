New York: exploit di Zscaler

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che mostra una salita bruciante del 5,54% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Zscaler mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,42%, rispetto a +0,09% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Zscaler restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 183,7 USD. Il supporto più immediato è stimato a 175,5. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 170,6, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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