New York: prevalgono le vendite su Cadence Design Systems
(Teleborsa) - Pressione sulla società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,33%.
L'andamento di Cadence Design Systems nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Cadence Design Systems è in rafforzamento con area di resistenza vista a 332,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 310,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 353,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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