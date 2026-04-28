New York: prevalgono le vendite su Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Pressione sulla società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,33%.



L'andamento di Cadence Design Systems nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Cadence Design Systems è in rafforzamento con area di resistenza vista a 332,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 310,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 353,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```