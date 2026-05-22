New York: rosso per Expedia
(Teleborsa) - Ribasso per il comparatore turistico mondiale, che presenta una flessione del 2,64%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Expedia, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Expedia ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 218,8 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 229,3, mentre il primo supporto è stimato a 208,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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