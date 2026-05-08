Milano 17:35
49.290 0,00%
Nasdaq 17:58
29.075 +1,79%
Dow Jones 17:58
49.634 +0,07%
Londra 17:35
10.233 -0,43%
Francoforte 17:35
24.339 -1,32%

New York: Expedia si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: Expedia si muove verso il basso
In forte ribasso il comparatore turistico mondiale, che mostra un -7,04%.
Condividi
```