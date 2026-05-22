Piazza Affari: andamento negativo per Saipem
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che mostra un decremento del 2,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saipem, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società ingegneristica italiana. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,303 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,189. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,147.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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