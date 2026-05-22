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Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Brembo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Brembo
Brilla l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che passa di mano con un aumento del 7,23%.
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