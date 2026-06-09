Piazza Affari: brillante l'andamento di Brembo

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brembo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo del re dei sistemi frenanti confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 11,47 Euro con primo supporto visto a 11,26. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 11,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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