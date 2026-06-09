Piazza Affari: brillante l'andamento di Brembo
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brembo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo del re dei sistemi frenanti confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 11,47 Euro con primo supporto visto a 11,26. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 11,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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