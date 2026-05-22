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PIL Germania (QoQ) nel primo trimestre

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PIL Germania (QoQ) nel primo trimestre
Germania, PIL nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).
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