Milano 15:13
47.934 +0,29%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 15:13
10.365 +1,49%
Francoforte 15:14
24.184 +0,96%

USA, PIL (QoQ) nel primo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, PIL (QoQ) nel primo trimestre
USA, PIL nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +2%, in aumento rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +2,2%).
Condividi
```