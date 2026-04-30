Milano 10:36
47.521 -0,58%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:36
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Francoforte 10:36
23.901 -0,22%

PIL Spagna (QoQ) nel primo trimestre

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PIL Spagna (QoQ) nel primo trimestre
Spagna, PIL nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,6%, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,5%).
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