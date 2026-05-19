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PIL Giappone (QoQ) nel primo trimestre

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PIL Giappone (QoQ) nel primo trimestre
Giappone, PIL nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,5%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,4%).
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