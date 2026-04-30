Milano 10:29
47.555 -0,50%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
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Londra 10:29
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Francoforte 10:29
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Germania, PIL (QoQ) nel primo trimestre

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Germania, PIL (QoQ) nel primo trimestre
Germania, PIL nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,1%).
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