Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

Discreta performance per indice spagnolo, che si è attestato a 17.654,9.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17.465,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17.952,6. Il peggioramento di IBEX 35 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17.275,9.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)