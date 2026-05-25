Francoforte: brillante l'andamento di Continental

(Teleborsa) - Bene la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , con un rialzo del 2,59%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Continental rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Osservando il grafico di breve periodo del produttore di pneumatici , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 69,23 Euro e supporto a 68,47. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 69,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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