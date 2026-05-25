Francoforte: brillante l'andamento di Continental
(Teleborsa) - Bene la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con un rialzo del 2,59%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Continental rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Osservando il grafico di breve periodo del produttore di pneumatici, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 69,23 Euro e supporto a 68,47. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 69,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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