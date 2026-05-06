Francoforte: in bella mostra Continental

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,65%.



La tendenza ad una settimana di Continental è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del produttore di pneumatici evidenzia un declino dei corsi verso area 63,76 Euro con prima area di resistenza vista a 66,54. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 62,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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