Francoforte: scambi al rialzo per Infineon
(Teleborsa) - Avanza la compagnia hi-tech tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,88%, rispetto a +5,42% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 76,04 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 73,51. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 78,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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