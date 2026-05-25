Francoforte: scambi al rialzo per Infineon

(Teleborsa) - Avanza la compagnia hi-tech tedesca , che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,88%, rispetto a +5,42% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 76,04 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 73,51. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 78,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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