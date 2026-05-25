Francoforte: scambi in positivo per DWS
(Teleborsa) - Balza in avanti DWS, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Le implicazioni di breve periodo di DWS sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 62,55 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 61,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 63,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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