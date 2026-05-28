Francoforte: rosso per DWS
(Teleborsa) - Rosso per DWS, che sta segnando un calo dell'1,84%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di DWS rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di DWS è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 61,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 62,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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