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Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp
Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio, in guadagno del 3,22% sui valori precedenti.
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