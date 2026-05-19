PIrelli & C conferma cessazione a scadenza del patto parasociale triennale

(Teleborsa) - Pirelli & C comunica che è cessato alla scadenza, il 18 maggio 2026, il patto parasociale di durata triennale sottoscritto in data 16 maggio 2022 tra i soci cinesi di China National Chemical Corporation Limited, China National Tire & Rubber Corporation Ltd, CNRC International Limited, Fourteen Sundew e Marco Polo International Italy e quelli italiani rappresentati da Camfin e Marco Tronchetti Provera & C, afferente alla governance del gGruppo, la cui efficacia era decorsa dal 19 maggio 2023.



Il mancato rinnovo del Patto Parasociale era già stato reso noto dalla Società in relazione all’avvio dei cd. "Procedimenti Golden Power" a seguito delle notifiche sottoposte dagli azionisti Camfin/MTP e CNRC, conclusisi con il provvedimento, approvato

in data 9 aprile 2026, con cui il Consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali.

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