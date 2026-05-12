UE, al via due survey sulla transizione al ciclo di regolamento T+1

(Teleborsa) - Prendono il via oggi, 12 maggio, due survey europee dedicate alla transizione verso il nuovo ciclo di regolamento T+1 per le operazioni su valori mobiliari concluse su sedi di negoziazione. La nuova disciplina, introdotta dal Regolamento UE 2025/2075 dell'8 ottobre 2025, si applicherà a partire dall'11 ottobre 2027 e prevede che le operazioni siano regolate entro il primo giorno lavorativo successivo alla negoziazione (T+1) anziché entro il secondo, come previsto dall'attuale ciclo di regolamento T+2.



Per accompagnare il mercato in questo percorso, a livello europeo è stata istituita una governance dedicata che comprende un Industry Committee, rappresentativo dell'industria, e un Coordination Committee, presieduto da Esma e composto anche da Commissione europea e BCE. A livello nazionale, i lavori preparatori sono coordinati da Consob e Banca d'Italia.



In particolare, dal 12 maggio sono state avviate: la seconda edizione della survey dell'Industry Committee (IC) sullo stato di preparazione al passaggio al ciclo T+1 (i risultati della prima survey possono essere consultati sulla pagina web del Comitato); una survey complementare promossa dalle autorità nazionali competenti, coordinata da Esma, sulla bozza di misure legislative trasmessa alla Commissione europea il 13 ottobre 2025 e che dovrebbe essere approvata entro l'estate 2026.



"Un'ampia partecipazione degli operatori alle survey è fondamentale per supportare le autorità a comprendere il livello di preparazione del mercato e a individuare per tempo eventuali criticità", si legge in una nota diffusa in Italia da Consob e Banca d'Italia.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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