Scuola, in arrivo le risorse per i fondi passweb. Una vittoria dell'Anief

: finalmente ci siamo. È arrivatache comunica l’arrivo di risorse già precedentemente annunciate, ma con alcune novità. Le misure puntano a rispondere al fabbisogno emerso dalal quale la nostra organizzazione sindacale rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto". Lo ha dichiarato"Le scuole riceveranno quindie sarà possibile correggere eventuali situazioni in cui alcune istituzioni scolastiche non avevano completato correttamente la procedura,È prevista un’economia residua di, che sarà destinata a un futuro contratto integrativo per il personale ATA. Ripartire queste risorse suLa richiesta principale resta però chiara:Su questo non faremo passi indietro.Nella stessa seduta è stata inoltre chiesta la velocizzazione della sottoscrizione del CCN MOF nazionale definitivo,Questo per evitare ricadute sulle ferie del personale SGA e dei dirigenti di segreteria e per assicurare che i lavoratori possano ricevere il riconoscimento delle", conclude Sorrentino.