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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 25/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 25/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio

In forte ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un disastroso -6,96%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 92,07. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 105,98. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 87,43.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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